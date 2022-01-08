Президент Казахстана исключил переговоры с террористами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никаких переговоров с террористами вести нельзя.

Как передаетАрменпресс, об этом он сделал запись на своей странице в Twitter.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали обычных граждан, насиловали молодых женщин. По моему мнению - никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", - написал Токаев в своем Twitter .

Президент напомнил, что поручил правоохранительным органам создать следственный орган для выяснения причин, приведших к сложившейся ситуации, а также привлечь виновных к ответственности.

Токаев отметил, что Казахстан столкнулся с «вооруженной агрессией, которая была хорошо организована, координировалась преступными и террористическими группами, прошедшими обучение за рубежом». В этом контексте он поручил провести антитеррористическую операцию по «нейтрализации угрозы национальной безопасности и защите жизни и имущества казахстанцев».