В США число госпитализаций из-за штамма omikron достигает рекордного уровня

Число госпитализаций людей, зараженных коронавирусом, скоро станет самым высоким в США, превысив рекордный показатель, зафиксированный в январе прошлого года - из-за распространения штамма omikron.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Reuters.

Число госпитализаций увеличилось с конца декабря, поскольку omikron быстро обогнал delta- доминирующий штамм коронавируса в Соединенных Штатах. Хотя эксперты говорят, что omikron, вероятно, будет менее смертоносным, чем предыдущие штаммы.

Однако представители здравоохранения США предупредили, что больницы переполнены пациентами, инфицированными omikron.

Соединенные Штаты сообщили о 662 000 новых случаев коронавируса 6 января, что является четвертым по величине ежедневным показателем в Соединенных Штатах.