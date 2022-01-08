В Алматы продолжаются выстрелы
В Алматы продолжаются выстрелы.
Об этом, как сообщает Арменпресс, заявил корреспондент Sputnik Казахстан.
В соцсетях также распространилось очередное видео, в котором слышны автоматные очереди из открытых окон.
2 января в ряде населенных пунктов Казахстана вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и нападения на госорганы. В ходе беспорядков пострадали тысячи человек, есть жертвы. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо проводить антитеррористические операции, и обратился за помощью к ОДКБ. В ответ на просьбу 7 января в Казахстан на ограниченный срок был направлен коллективный миротворческий контингент ОДКБ, в составе которого также 100 армянских военнослужащих.
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