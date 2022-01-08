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Задержан автор ложной информации о наличии бомбы в ДК Паракара

Задержан автор ложной информации о наличии бомбы в ДК Паракара

7-го января в 09.38 часовв Вагаршапатское управление службы 911 Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  возле ДК «Паракар»а заложена бомба, необходима  помощь спасателей.

Об этом Арменпресс сообщили в Полиции РА.

На место происшествия выехали полицейские оперативно-спасательные отряды МЧС. При осмотре соседнего дома и в Доме культуры общины Паракар взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. 

Благодаря принятым мерам была установлена личность человека, вызвавшего спасательную службу. 

В 12:45 часов 41-летнюю женщину обнаружили на улице Григора Лусаворича в городе Эчмиадзин и доставили в Вагаршапатское отделение полиции. 

Она далапризнательные показания. Обстоятельства выясняются. 

Ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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