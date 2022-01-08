Токаев предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении, и Путин приветствовал это предложение.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Казахстана подробно проинформировал о ситуации в стране, отметив, что она движется к стабилизации. В этом контексте он поблагодарил Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержку, особенно партнеров Российской Федерации.

Президенты обменялись мнениями о мерах, направленных на наведение порядка в Казахстане.

По словам Касым-Жомарта Токаева, на данном этапе необходим совместный разговор лидеров государств-членов ОДКБ. В связи с этим он намерен в ближайшие дни инициировать видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения, как действующего председателя организации.

Владимир Путин предложение поддержал.

Лидеры России и Казахстана договорились находиться в постоянном контакте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что дата проведения видеоконференции с участием лидеров государств-членов ОДКБ пока не известна.