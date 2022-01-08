Правительство Эфиопии выразило готовность начать диалог с оппозицией
13:49, 8 Январь, 2022
Правительство Эфиопии 7 января объявило, что начнет диалог с политической оппозицией.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщает Reuters.
«Путь к прочному миру лежит через диалог. Моральный долг победителя — проявить милосердие», — говорится в заявлении правительства Эфиопии.
Это объявление совпало с освобождением из тюрьмы лидеров оппозиционных партий. Они были арестованы летом 2020 года по обвинению в участии в массовых беспорядках в стране.
Парламент Эфиопии 29 декабря одобрил предложение правительства о создании Комиссии по национальному диалогу для консолидации общественных сил страны.
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