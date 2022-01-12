Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски: замглавы МИД РФ

Процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будут противостоять. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, - это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", - подчеркнул Грушко.

Грушко заявил, что Россия честно, прямо и "без политкорректных формул" указала НАТО на переговорах на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали [НАТО] на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности", - сказал он.