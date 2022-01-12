Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост, а стоимость марки Brent превысила 85 доллара за баррель впервые с 10 ноября. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,43%, до 84,94 доллара за баррель, а минутами ранее показатель впервые с 10 ноября превышал 85 долларов. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,95%, до 82,8 доллара.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]