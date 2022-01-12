Рост числа заболевших ковидом в Турции за январь ускорился в четыре раза

Ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции в январе увеличился в четыре раза по сравнению с декабрем прошлого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции по итогам заседания научного совета Турции по коронавирусу.

"Прирост заразившихся коронавирусом по сравнению с предыдущим месяцем вырос в четыре раза. Штамм "омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Коджи, в республике также наблюдается "почти 10-процентное увеличение числа пациентов, которым требуется медицинская помощь". "В предыдущие периоды пандемии были более высокие показатели госпитализации при меньшем числе суточных заражений. Похоже, штамм "омикрон" уменьшит опасность эпидемии, мы с нетерпением ждем этой ситуации", - добавил министр.

В последние недели в Турции фиксируют значительный рост числа заражений коронавирусом, а последние несколько дней регистрируются самые высокие суточные показатели за всю пандемию. Во вторник Министерство здравоохранения Турции сообщило о 74 266 новых случаях.