Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Чемпион Армении по шахматам турнир начал с победы

Чемпион Армении по шахматам турнир начал с победы

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна стартовали чемпионаты Армении по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает «Арменпресс», победы в первом туре мужского турнира отметили Айк Мартиросян, Ованнес Габузян, Давид Шагинян. Ничьей завершились партии Саркисян-Петросян, Андриасян-Пашикян, Микаелян-Тер-Саакян.

Сусанна Габоян и Наре Аракелян одержали победы. Остальные партии завершились вничью.

Второй тур состоится 13 января.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]