Выдвигается требование - над рядом новых учреждений должен развеваться флаг Армении

Законодательно будет закреплено требование о присутствии флага Республики Армения на зданиях дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведений, научных, спортивно-культурных организаций, других организаций, созданных государством, общиной или юридическим лицом. На днях исполнительная власть одобрила предложения правительства по пакету законопроектов О внесении изменений в Закон РА «О флаге Республики Армения» и О внесении изменений в Кодекс РА об административных правонарушениях.

«Огромное значение для становления государственности каждого государства имеют государственные символы, которые имеют огромное моральное и психологическое значение. По сути, именно наше отношение к государственности определяет наше отношение к государственным символам. Предпринимаемые правительством шаги направлены на то, чтобы подчеркнуть значимость этих ценностей в общественном сознании. Предлагается законодательно закрепить требование о присутствии флага на зданиях дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведений, научных, спортивно-культурных организаций, других организаций, созданных государством, общиной или юридическим лицом», - сообщил «Арменпресс» заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян.

Предлагается также переписать положения о поднятии и спуске флага, а также на основании этих положений установить соответствующую ответственность в Кодексе РА об административных правонарушениях. По словам Ара Хзмаляна, помимо законодательных изменений, необходимо реализовать образовательные и просветительские программы, направленные на государственные ценности.

«Необходимо принять меры по повышению осведомленности населения и обеспечить полноту общественного отношения. Бывают ситуации, когда мы становимся свидетелями ненадлежащего обращения с государственными символами. Есть даже представления, в которых попираются, оскверняются Конституция РА, государственный флаг, якобы исходя из художественной необходимости. У нас проблема изменения отношения к таким ценностям, их высокого осознания. Есть ценности, с которыми нельзя играть», — сказал Ара Хзмалян.

Заместитель министра подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы объект, являющийся государственным символом, стал обыденным, обычным явлением. Должны быть определенная позиция и отношение.

«Недавно мы стали свидетелями подобного инцидента, забили тревогу, к счастью, реакция была быстрой. На одном из самых оживленных участков центральной улицы реял рваный флаг. С точки зрения общественного внимания наши государственные символы всегда должны играть важную роль», - добавил Ара Хзмалян.