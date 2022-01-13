В Ширакской области на данный момент закрытых дорог нет.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении градостроительства Администрации Ширака, отметив, что по состоянию на 10:00 13 января на дорогах Ашоцкого, Амасийского, Ахурянского, Артикского и Анийского районов Ширакской области идет снег. Все межгосударственные, республиканские, региональные автодороги Ширакско. На некоторых участках - гололедица.

Дорожные компании проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

«На данный момент на дорогах области работает 18 единиц техники. Снегопад продолжается, продолжаются и снегоуборочные работы по всем маршрутам», - сообщил начальник Управления градостроительства Хачатур Хндзрцян.

Арменуи Мхоян