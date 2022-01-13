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В Матагисе обнаружены останки еще одного участника боевых действий

В Матагисе обнаружены останки еще одного участника боевых действий

Военнослужащие российской миротворческой миссии передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха останки еще одного военнослужащего, участника боевых действий, обнаруженные на северо-восточном направлении Матагиса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГСЧС МВД Арцаха, отмечая, что личность погибшего будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Всего в ходе поисковых работ после перемирия обнаружены или переданы останки  1 705 погибших.

На данный момент ведутся переговоры по возобновлению поисковых работ.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха предоставит дополнительную информацию.


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