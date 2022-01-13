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Фигурист Славик Айрапетян начал выступления на чемпионате Европы

Фигурист Славик Айрапетян начал выступления на чемпионате Европы

Член сборной Армении по фигурному катанию Славик Айрапетян начал выступления на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате Европы, проходящем в Эстонии, в Таллине, начались выступления мужчин. Член сборной Армении Славик Айрапетян в короткой мужской одиночной программе занял 19-е место. Спортсмены, занявшие места до 24-го, получили право на участие в произвольной программе.

В чемпионате Евпропы участвует и танцевальная пара из Армении Тина Карапетян - Симон Сенекал.


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