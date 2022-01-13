Теннисист Карен Хачанов выбыл из турнира Adelaide International

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выбыл из турнира «Adelaide International».

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале турнира Хачанов встретился с Артуром Риндекхеном из Франции. Турнир завершился со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

Карен Хачанов в рейтинге Профессиональной теннисной ассоциации (ATP) занимает 30-е место. Он 4 раза выигрывал турнир, проводимый под эгидой Международной федерации. Хачанов - серебряный призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Лучшими результатами российского теннисиста были его выходы в четвертьфинал Ролан-Гарроса в 2019 году и в 2021 году в четвертьфинал Уимблдона.