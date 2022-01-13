Правительство Армении увеличит финансирование субвенциальных программ всех приграничных общин

Правительство на заседании 13 января одобрило проект внесения изменений в порядок предоставления субсидий на развитие инфраструктуры общин Армении. Как передает «Арменпресс», министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян отметил, что для повышения эффективности программ периодически в них вносятся изменения. В этом году внесено около 10 изменений, направленных на дальнейшее совершенствование реализации программ субсидирования.

«В прежние годы приграничные и высокогорные общины проходили по одной статье. Сейчас мы попытались отделить приграничные общины, чтобы увеличить объем государственной поддержки в этом направлении. Должен отметить, что изменение касается всех приграничных населенных пунктов», - сказал министр.

Другое изменение касается дошкольных учреждений. С учетом намерения придать новый импульс строительству детских садов, предлагается увеличить государственные субсудии. Минимальный порог установлен на уровне 70%, вне зависимости от отдаленности населенного пункта от столицы. До 80% участия государства планируется в приграничных и высокогорных районах.

Гнел Саносян отметил, что в этом году в программы субсидирования добавляется новое направление.

«В населенных пунктах нет высокоскоростного интернета. Мы хотим внедрить новое направление - внедрить канал оптоволоконной сети, и предложить правительству участвовать в реализации этой программы», - сказал министр.

Никол Пашинян отметил, что здесь возможна трехсторонняя работа. Заинтересованные компании также могут принять участие. Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что кабельная инфраструктура должна учитываться как возможная составляющая и в процессе строительства дорог.

Следующее изменение касается ремонта и строительства бомбоубежищ. Министр отметил, что общинам будет предоставлена возможность реализовать эти программы при поддержке правительства.

«Правительство увеличит свою долю в программах, к которым общины обращаются чаще. Речь идет об асфальтировании и строительстве водопроводов», - добавил министр.

Премьер-министр отметил, что в ближайшие 5 лет планируется построить 500 детских садов. Изменения, связанные с программами субсидирования, направлены на достижение этой цели.

«Поводом этих изменений является наша программа. В ближайшие пять лет мы построим в стране 500 детских садов. Мы вносим изменения, чтобы государство софинансировало 70-80% программ строительства детских садов. Следует отметить, что после сдачи детсадов в эксплуатацию община будет покрывать их содержание. Следующее изменение касается дорог, ведущих к пастбищам. Здесь также необходимо улучшение. 80% пастбищ не используются. Наши исследования показали, что основной причиной является отсутствие дорог. Сейчас мы поощряем формирование дорожной сети, чтобы вызвать и инвестиционный интерес», - добавил он.