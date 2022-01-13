На Украине заявили, что Киев пока не готовится к военным действиям

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Киев в настоящий момент не ведет подготовительного процесса к возможным военным действиям, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Отдельно заседание СНБО [по вопросу возможного вторжения РФ] не собиралось, но при необходимости оно обязательно будет. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, к тому, что что-то серьезное произойдет завтра, нет", - сказал Данилов в опубликованном в четверг интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, еженедельно по четвергам проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию. Для обсуждения ситуации собирается группа, в составе которой 18 человек - "представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры". Каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому. Как подчеркнул Данилов, "количество граждан, готовых защищать страну с оружием в руках, огромно".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.