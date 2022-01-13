Одна из наших первоочередных задач - постоянное повышение обороноспособности страны: Никол Пашинян

Правительство Армении последовательно будет продвигать повестку открытия эры мирного развития для Армении и региона. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 13 января заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«У нас на границе все еще продолжаются инциденты, есть жертвы. Мы объявили нашу политику. Я сказал, что одной из наших первоочередных задач является постоянное повышение обороноспособности нашей страны. И для того, чтобы открыть провозглашенную нами повестку мирного развития нашей страны и региона, нам нужны крепкие нервы, поскольку многие постоянно будут пытаться доказывать, подталкивать нас к мысли, что это невозможно», - отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы вокруг нашей страны сформировалась стабильная и безопасная среда.

«Это наша самая важная политическая задача, тем более после войны и внеочередных парламентских выборов. Мы будем последовательно продвигать эту повестку дня», - сказал он.