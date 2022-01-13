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Приштина запретила проведение сербского референдума на территории Косово и Метохии

Приштина запретила проведение сербского референдума на территории Косово и Метохии

Непризнанное Косово не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на своей территории. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил премьер непризнанного образования Альбин Курти на своей странице в Twitter.

"В телефонном разговоре с верховным представителем ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] Жозепом Боррелем я выразил наше отношение [к референдуму]. Сербы в Косово и Метохии с двойным гражданством могут проголосовать [только] по почте или же в Канцелярии по связям в Приштине", - написал Курти.

Премьер непризнанного образования утверждает, что Косово - "суверенное государство" и проведение референдума "другой страны" на его территории невозможно.

Референдум об изменении конституции Сербии в области правосудия пройдет 16 января.


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