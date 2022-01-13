Столтенберг: НАТО быстро примет Швецию и Финляндию, если они решат вступить в альянс

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Как передает Арменпресс, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно быть политическое решение самих Швеции и Финляндии, о том, хотят ли они присоединиться, и должно быть политическое решение 30 стран НАТО", - сказал он.