Есть впечатление, что Турция разделяет подход о начале диалога с Арменией без предварительных условий: МИД Армении

Армения рассчитывает, что в результате процесса диалога с Турцией между Арменией и Турцией будут установлены дипломатические отношения, также будет открыта граница между двумя странами. Об этом, накануне первой встречи спецпредставителей Армении и Турции, намеченной на 14 января, отвечая на вопросы «Арменпресс», высказался пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян. Он подчеркнул, что, по мнению армянской стороны, турецкое правительство также разделяет подход к началу диалога без предварительных условий.

- Каковы основные цели, которых хочет достичь армянская сторона посредством армяно-турецкого диалога?

- Ожидания Армении от этого диалога, по сути, те же, что и в начале 1990-х годов. Мы рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией и будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов.

- Есть мнение, что, согласившись на диалог с Турцией, Армения уже приняла предусловия, которые Турция всегда выдвигала в контексте нормализации отношений с Арменией. Как Вы это прокомментируете?

- Республика Армения всегда заявляла, что готова к нормализации отношений с Турцией без каких-либо предусловий. В этом плане также должен констатировать, что подход Армении не претерпел каких-либо изменений: та же позиция отражена и в программе правительства Армении на 2021-2026 гг.

Как мы уже отмечали ранее, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа «без предусловий». На наш взгляд, правительство Турции также разделяет подход к началу диалога без предусловий.

- Первая встреча спецпредставителей двух стран по установлению диалога между Арменией и Турцией запланирована на 14 января, она состоится в Москве. Каков формат встречи, чего ждет армянская сторона от этой встречи?

Встреча спецпредставителей Армении и Турции пройдет в Москве: РФ выступит в качестве принимающей стороны. По сути, эта первая встреча будет носить ознакомительный характер. Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно будет достичь ощутимых результатов, однако процесс будет запущен.

Шант Хлгатян