Вследствие обильного снегопада в Армении для водителей возникли трудности

Из-за обильного снегопада в республике возникли определенные трудности для водителей.

Как передает «Арменпресс», об этом предупреждает Дорожная полиция, призывая при поездке в высокогорные области ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами, строго соблюдать правила дорожного движения и ездить на скорости, соответствующей погодным условиям и состоянию дорожного покрытия.