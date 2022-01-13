Министры обороны ЕС обсудили обеспечение безопасности космических спутников

Министры обороны ЕС провели на неформальной встрече во французском Бресте первую дискуссию о космической безопасности, обсудив защиту 30 тысяч искусственных спутников Земли от космического мусора. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на проходившей в режиме онлайн пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Мы провели первую дискуссию о безопасности в космосе, что станет частью нашей будущей оборонной стратегии, которую мы вскоре одобрим ("Стратегический компас ЕС", который должен быть одобрен в марте - прим. ТАСС). В космосе находятся 30 тысяч спутников, и им угрожает космический мусор, увеличивать количество которого совершенно безответственно", - сказал он.