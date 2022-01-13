«Газпром Армения» намерена обратиться в КРОУ с прошением о пересмотре тарифов на газ

Компания «Газпром Армения» намерена обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении с прошением о пересмотре тарифов на газ. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте Azdarar.am.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, подписанным между «Газпром Армения» и «Газпром экспорт» соответствующим соглашением о поставках природного газа в Республику Армения на 2014-2021 гг., с 1 апреля 2022 года фактическая цена природного газа, поставляемого в Республику Армения из РФ, установлена в размере 165 долларов США за тысячу кубометров при низшей теплотворной способности 7900 ккал/куб.м. и 177,53 долларов США за тысячу кубометров при низшей теплотворной способности 8500 ккал/куб.м.

«При этом, если фактическая среднемесячная масса низшей теплотворной способности природного газа будет выше или ниже 8500 ккал/куб.м, цена изменится соответственно, прямо пропорционально этому изменению. В связи с этим ЗАО «Газпром Армения» намерено с 1 апреля 2022 года обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг Республики Армения с прошением о пересмотре тарифов на природный газ, реализуемый потребителям в Республике Армения», - говорится в сообщении.