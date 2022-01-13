Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе: МИД РФ

Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от использования силовых методов. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись провокаций, совершенных азербайджанской стороной 11 января.

"Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем", - отметила Захарова.

Она отметила, что в долгосрочном плане основным рецептом обеспечения стабильности и безопасности в регионе является скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайжанской госграницы с последующей ее демаркацией, как это и было зафиксировано в совместном заявлении лидеров трех стран в Сочи 26 ноября 2021 года.

"Важно вести дело к созданию соответствующей двусторонней комиссии. Россия готова оказать ей всестороннее, консультативное содействие", - добавила она.

11 января подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь по армянским военным позициям, расположенным в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, началась перестрелка. Погибли трое армянских военнослужащих.