Армения как председательствующая страна сыграла основную роль в подготовке всех документальных решений: Шойгу Путину

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, министр доложил о деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Шойгу отметил, что Армения как председательствующая страна должна была сыграть основную роль в подготовке всех документальных решений, и всё это было сделано.

«Своевременно приступили к переброске, в самые короткие сроки осуществили переброску всех сил. Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. В том числе и по просьбам руководства Казахстана, и по Вашему поручению взяли под охрану ещё ряд объектов, которые также представляют серьёзную угрозу в случае их захвата террористами», - отметил министр обороны РФ.

По его словам, миротворцы наладили устойчивое управление, приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства. В том числе и по просьбам руководства Казахстана, взяли под охрану ещё ряд объектов, которые также представляют серьёзную угрозу в случае их захвата террористами.

Шойгу также отметил, что на сегодняшний день, управление устойчивое и утверждено решение о поэтапном выводе и передаче объектов под охрану Казахстану.

«Начинаем вывод сегодня. Завтра 14 бортами выводим все силы наших коллег: Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят – с учётом того, что они рядом, – своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19-го числа», - добавил он.

Владимир Путин отметил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.

«То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединёнными усилиями мы выполнили очень важную задачу […] Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», - добавил президент РФ.