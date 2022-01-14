Ненависть к армянам с тех пор не уменьшилась: послание Омбудсмена РА по случаю 32-й годовщины погромов армян в Баку

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян направил послание по случаю 32-й годовщины погромов армян в Баку. Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена, в послании, в частности, говорится:

«Массовые убийства армян в Баку, начавшиеся 32 года назад в этот день, были прямым следствием ненависти к армянам, насаждаемой правительством. Сегодня исполняется 32 года со дня этих погромов, третьих после погромов армян в Баку 1905 году и в 1918 г.

С 13-го по 19-е и 20-го января 1990 года в Баку, столице Азербайджана, были убиты, замучены и лишены крова и всего имуществ много армян. До армянских погромов в Баку проживало 230 - 250000 армян.

Факты подтвердили, что погромы армян в Баку были организованы Народным фронтом Азербайджана (НФА) и спонсированы властями.

На митинге Национального фронта Азербайджана 11 января прозвучали призывы к широкомасштабной вооруженной кампании по изгнанию армян из Баку в Карабах.

13 января погромы армян в Баку приняли организованный и массовый характер. Вечером того же дня около 50 000 человек под лозунгами «Слава героям Сумгаита», «Да здравствует Баку без армян» и с другими подобными лозунгами собрались на митинг на площади Ленина в Баку.

Затем, разделившись на группы во главе с активистами Фронта, погромщики начали «зачищать» город от армян, следуя от дома к дому. Имеются многочисленные свидетельства зверств и убийств, совершенных с исключительной жестокостью. Например, случаи выбрасывания людей из окон, убийства их железными прутьями и ножами, изнасилования женщин и их поджигания.

Один из руководителей фронта Этибар Мамедов в в январе 1990 года заявил:

«Я лично был свидетелем, когда недалеко от вокзала были убиты двое армян. Собралась толпа, облили их бензином и сожгли, а в двухстах метрах находилось отделение милиции Насимского района, там было 400-500 бойцов внутренних войск, которые проехали мимо обгоревших трупов, на расстоянии метров 20, но никто не пытался разогнать толпу».

По свидетельству армянских беженцев в Баку, сначала в квартиру врывалась группа из 10-20 человек, и начали избивать и зверствовать.

Затем появлялся представитель Национального фронта, как правило, с уже обменянными или якобы надлежащим образом оформленными документами на квартиру, после чего арендодателям предлагалось немедленно покинуть квартиру и отправиться в порт. Людям в основном разрешили забирать только свои личные вещи, но при этом их лишали денег, ценностей и сберегательных книжек.

Факты доказывают, что массовые убийства были поддержаны правоохранительными коммунальными органами, (предоставляли адреса квартир армян) и даже врачами скорой помощи, представлявшими смерть армян как инфаркты сердца. По разным данным, в эти дни погибло 450 и более человек.

Факты доказывают, что речь идет об азербайджанской политике этнической чистки и геноцида, в основе которой лежала спонсируемая государством ненависть армян к армянам.

Факты подтверждают, что антиармянские настроения с тех пор не только не уменьшились, но и в последующие годы мы стали свидетелями их более жестоких проявлений.

Убийства и пытки армян поощрялись азербайджанскими властями.

Конкретным свидетельством этого является жестокое убийство армянского офицера Гургена Маргаряна офицером азербайджанской армии во время международных учебных курсов в Будапеште в феврале 2004 года. Он был зарублен топором в его гостиничном номере во сне. Позже убийца был экстрадирован в Азербайджан, и после этого не только был освобожден, но и получил высокую оценку на самом высоком уровне.

Во время войн, развязанных против Арцаха в апреле 2016 г. и в сентябре-ноябре 2020 г., Офис Защитника прав человека Армении зафиксировал объективные доказательства, свидетельствующие о зверствах, жестоких убийствах, пытках, надругательствах над телами убитых, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в отношении гражданских лиц армянской стороны. Они совершались на основе этнической принадлежности.

Международное сообщество, и особенно международные организации с мандатом на защиту прав человека, должны предпринять решительные шаги для предотвращения предосудительной пропаганды ненависти и вражды в отношении Армении», - написал Арман Татоян.