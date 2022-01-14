Миротворческие контингенты Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату

Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату и направились к местам постоянной дислокации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

Подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алма-Аты.