В Талине, Апаране, Арагаце, Ашоцке метет метель: перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей
В Аштараке, Апаране, Арагаце, Спитаке, Чаренцаване, Раздане, Севане, Гаваре, Мартуни, Чамбараке, Вайке, Сисиане, Горисе, Капане, Мегри идет снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.
На дорогах Талина, Апарана, Арагаца, Ашоцка, на перевалах Джаджура и Кети метет метель.
Из-за обильного снега и метели перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом, труднопроходим для легковых автомобилей.
Повороты Тигранашена, перевалы Мегри и Саравана закрыты для транспортных средств с прицепом.
Автодороги Сисианского региона, автодорога Мастара-Ланджик, труднопроходимы для грузовых и транспортных средств с прицепом.
На поворотах Артика, Ахуряна, Апарана, Туманяна, Гавара, Степанавана и Тигранашена местами гололедица.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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