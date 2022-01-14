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В Талине, Апаране, Арагаце, Ашоцке метет метель: перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей

В Талине, Апаране, Арагаце, Ашоцке метет метель: перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей

В Аштараке, Апаране, Арагаце, Спитаке, Чаренцаване, Раздане, Севане, Гаваре, Мартуни, Чамбараке, Вайке, Сисиане, Горисе, Капане, Мегри идет снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

На дорогах Талина, Апарана, Арагаца, Ашоцка, на перевалах Джаджура и Кети метет метель.

Из-за обильного снега и метели перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом, труднопроходим для легковых автомобилей.

Повороты Тигранашена, перевалы Мегри и Саравана закрыты для транспортных средств с прицепом.

Автодороги Сисианского региона, автодорога Мастара-Ланджик, труднопроходимы для грузовых и транспортных средств с прицепом.

На поворотах Артика, Ахуряна, Апарана, Туманяна, Гавара, Степанавана и Тигранашена местами гололедица.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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