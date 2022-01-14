Греческая и кипрская общины Австралии призвали правительство признать геноциды, совершенные Османской империей

Председатели общин киприотов-греков Мельбурна, Виктории, Австралии вместе с председателями Понтийских ассоциаций Австралии направили премьер-министру письмо с призывом к правительству официально признать Геноциды армян, ассирийцы, греков и других христиан, совершенных Османской империей в 1915-1923 годах. Как передает «Арменпресс», согласно сообщению Neoskosmos, это последовало за предложением, единогласно принятым Палатой представителей 29 ноября 2021 года, с призывом к правительству официально признать эти геноциды.

Лидеры общин в письме излагают, что по состоянию на 2021 год эти геноциды признали 31 страна мира, в том числе США, Франция, Италия, Бразилия, Швеция, Нидерланды, Австрия, Дания и Ватикан, и призывают Австралию присоединиться к ним.

Ссылаясь на признание различными странами Геноцида армян, ассирийцев, греков и других христианских меньшинств, в письме отмечается: «Настало время, чтобы правительство Австралии также официально признало этот геноцид».

Учитывая, что турецкое правительство решительно отказывается признать ошибки прошлого, главы общин считают, что принять свое прошлое и официально попросить прощения в интересах самой Турции.

Письмо было направлено госсекретарю Мэрис Пейн и другим высокопоставленным лицам.