Число погибших при крушении поезда в Индии выросло до девяти

Как минимум девять человек погибли и более 70 пострадали при сходе 12 вагонов пассажирского поезда в Индии, сообщил генеральный директор Северо-Восточной пограничной железной дороги Аншул Гупта.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Крушение поезда произошло в штате Западная Бенгали накануне. В результате "неизвестного рывка" 12 вагонов поезда сошли с рельсов или столкнулись друг с другом, два из них перевернулись, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Погибли 9 человек, около 70 пострадали", - сказал Гупта телеканалу News18.

Он отметил, что к настоящему моменту спасательные операции завершены, проводится расследование. По его словам, во время происшествия поезд перевозил 1053 пассажира. Ранее министр путей сообщения Индии заявил, что власти страны выплатят по 500 тысяч рупий семьям погибших, по 100 тысяч рупий людям с тяжелыми ранениями и по 25 тысяч рупий людям с легкими травмами.

Премьер-министр Нарендра Моди обсудил сложившуюся ситуацию в телефонном разговоре с премьер-министром Западной Бенгалии Маматой Банерджи.