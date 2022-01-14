В ФРГ за сутки впервые зафиксировали более 90 тыс. инфицированных коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в ФРГ составило за минувшие сутки 92 223 - это максимальный показатель с начала пандемии. Такую статистику привел в пятницу Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число пациентов с коронавирусом, которые умерли за отчетный период, составило 223.

В настоящее время ограничения в Германии существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, запрещено посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

Власти ФРГ стараются всеми силами привить как можно больше граждан, в том числе, третьей дозой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже в 2022 году намерен добиться введения обязательной вакцинации.

Омикрон-вариант в январе стал доминирующим в Германии.