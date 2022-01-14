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Власти Австралии аннулировали визу Новака Джоковича

Власти Австралии аннулировали визу Новака Джоковича

Австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича и депортации его из страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении министра, опубликованном в пятницу.

По решению главы ведомства, виза спортсмена была повторно аннулирована и ему придется покинуть страну в ближайшее время. Кроме того, Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.


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