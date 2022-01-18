Apple Pay доступна клиентам ACBA банка: более безопасный и надежный способ оплаты через iPhone и Apple Watch

С сегодняшнего дня клиенты ACBA банка могут использовать более безопасный и надежный платежный инструмент Apple Pay, который поможет им избежать передачи их платежной карты другим лицам, прикосновения к кнопкам платежного терминала или обращения наличных денег. Для безопасности каждой транзакции используются возможности iPhone. Чтобы совершить бесконтактный платеж, просто поднесите iPhone или Apple Watch к платежному терминалу.

Каждый платеж через Apple Pay поддерживается безопасным идентификатором лица, поскольку идентифицируется Touch ID или паролем устройства, а также уникальным одноразовым динамическим кодом безопасности. Платежи с помощью Apple Pay можно совершать в магазинах, аптеках, ресторанах, кафе, розничных магазинах и во многих других местах.

Apple Pay также можно использовать для платежей в приложениях Apple Watch. Безопасность и конфиденциальность являются ключевыми элементами Apple Pay. При подключении кредитной или дебетовой карты к Apple Pay фактический номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого устройство получает уникальную зашифрованную учетную запись, хранящуюся в его сертифицированном чипе Secure Element, предназначенном для безопасного хранения платежной информации.

Настроить Apple Pay довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это войти в приложение Wallet на вашем iPhone, нажать знак «+» и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту ACBA банк. Сразу после прикрепления карты к iPhone, Apple Watch, iPad и Mac покупатель может начать пользоваться Apple Pay. Клиенты продолжат получать все скидки и преимущества, которые ACBA банк предлагает держателям своих карт.

Чтобы узнать больше об Apple Pay, посетите http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Чтобы узнать больше об ACBA банк, посетите здесь: https://www.acba.am/

Об АКБА банке

АКБА банк был основан в 1996 году. ACBA банк является одним из ведущих финансовых институтов Армении, который предоставляет своим клиентам универсальные банковские услуги. Банк выпускает и обслуживает международные платежные карты VISA и MasterCard, а также местные платежные карты ArCa. ACBA Bank также является эксклюзивным представителем платежной системы American Express в Армении, обслуживающей международные карты JCB Japan. Через цифровую платформу ACBA банк позволяет управлять счетами без посещения банка из любой точки мира. ACBA Bank имеет 63 филиала, 19 из которых в Ереване, остальные в 10 областях Армении, а также около 180 банкоматов по всей Армении.

В банке работает около 1 500 сотрудников.