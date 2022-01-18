Сорок самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана в Россию за сутки

Сорок самолетов ВКС России за сутки доставили миротворцев РФ из сил ОДКБ из Казахстана на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях, как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сорок самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродромах была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ. После торжественных митингов десантники-миротворцы провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана домой.