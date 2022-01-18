Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ

Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, как передает Арменпресс, об этом сообщает Global News со ссылкой на неназванные источники.

Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства".

Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале.

Телеканал CBC ранее сообщал, что Канада направила на Украину 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.