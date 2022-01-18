Раскрыт случай побуждения жителя Арцаха к шпионажу со стороны спецслужб Азербайджана

В последние дни азербайджанские спецслужбы активизировали попытки связываться в социальных сетях с людьми, проживающими в Арцахе, сеять среди них панику или получать от них информацию. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Служба национальной безопасности Республики Арцах.

«В очередном случае пользователь Telegram, зарегистрированный под псевдонимом, выдавая себя за армянку, сначала вступил в беседу с человеком, проживающим в Арцахе, стремясь установить близость, отправил ему свои фотографии в обнаженном виде, потребовал такие же. После этого под угрозой опубликования содержимого их общения потребовал предоставления информации, фотографий различных местностей, также обещая оплатить предоставленные услуги путем перевода денег на заранее отправленный банковский счет», - говорится в сообщении СНБ Арцаха.

Служба национальной безопасности Арцаха проверяет обстоятельства вышеописанного случая, содержание, объем информации, предоставленной спецслужбам Азербайджана, а также мотивы и цели совершения деяния.

«Мы вновь призываем воздерживаться в социальных сетях от общения с незнакомыми пользователями и принятия сомнительных предложений, от предоставления информации, угрожающей безопасности Республики Арцах, о случаях предъявления подобных требований или предложений незамедлительно сообщать Службе национальной безопасности Республики Арцах», - говорится в сообщении СНБ Республики Арцах.