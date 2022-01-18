В Арцахе все медицинские услуги с 1 января стали бесплатными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

«В 2022 году не будет платных медицинских услуг, если на то есть медицинские показания, платными будут лишь услуги, предоставляемые по желанию пациента. Мы намерены провести ряд реформ для повышения эффективности управления сектором. Думаю, до конца года у нас будут хорошие новости», - сказал Артак Бегларян.

Он отметил, что бюджет в сфере образования также будет увеличен. В новом бюджете предусмотрено увеличение заработной платы работников этой сферы, в среднем на 20%. В соответствии с президентской предвыборной программой высшее образование в Арцахе стало бесплатным, что продолжится и в 2022 году. В этом году они проведут серьезные стратегические реформы и в сфере образования.

Не исключено также, что в сентябре в Арцахе будет открыт филиал Ереванского международного образовательного комплекса имени Ананиа Ширакаци.

Артак Бегларян подчеркнул, что пенсии и государственные пособия увеличились в среднем на 20%. «В этом году бюджет социальной защиты составляет 52 млрд 564 млн 240 000 драмов, что значительно отличается от показателей 2021 года. Минимальная государственная пенсия утверждена в размере 34 003 драмов вместо 26 005 драмов 2021 года, а средняя пенсия - в размере 56 002 драмов вместо 46 008 драмов 2021 года», - сказал Артак Бегларян.