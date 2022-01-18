Арег Ованнисян и госминистр ИД Японии обсудили вопрос вовлечения японских компаний в инфраструктурные программы Армении

18 января посол Республики Армения в Японии Арег Ованнисян встретился с государственным министром иностранных дел Японии Такако Судзуки.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Японии, на встрече обсуждался ряд вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Особо было отмечено проведение совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией. Были обсуждены вопросы повышения взаимного узнавания путем культуры, активизации человеческих контактов, экономические вопросы привлечения японских компаний к инфраструктурным проектам Армении (строительство дорог, водохранилищ, проекты «зеленого города» и др.), а также вопросы области возобновляемой энергетики.

На встрече также была отмечена необходимость расширения двустороннего договорно-правового поля.