СМИ: Блинкен 20 января посетит Берлин
13:15, 18 Январь, 2022
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 20 января Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал n-tv со ссылкой на собственные источники. Корреспондент ТАСС пока не получил подтверждения от правительства ФРГ.
Как отмечает телеканал, ключевой темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.
Бербок в понедельник провела переговоры в Киеве, сегодня встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
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