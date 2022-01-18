Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ

Глава МИД Израиля Яир Лапид осудил атаку йеменских хуситов на объекты в ОАЭ и призвал международное сообщество решительно осудить такие нападения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов, причиной, по версии местной полиции, стала атака беспилотников. В частности, возле складов с горючим Национальной нефтяной компании ОАЭ взорвались три цистерны с топливом, другой взрыв привел к небольшому пожару в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. В результате взрыва цистерн погибли три человека - один пакистанец и двое индийцев, еще шесть человек получили травмы. Ответственность за обстрел столицы ОАЭ взяли йеменские мятежники, заявив, что предприняли операцию на территории Эмиратов в ответ на их участие в военных действиях против хуситов в Йемене.

"Решительно осуждаю сегодняшнюю атаку беспилотников в Абу-Даби и выражаю соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым. Израиль выражает свою поддержку ОАЭ и призывает международное сообщество решительно осудить такие нападения и действовать немедленно, чтобы лишить Иран и его марионеток инструментов для дальнейшего подрыва региональной безопасности и причинения вреда невинным людям", - приводит ведомство слова Лапида.