АНИФ принял участие в Международном саммите «Неделя устойчивого развития Абу- Даби»

С 15 по 18 января Фонд АНИФ, во главе с генеральным директором Давидом Папазяном, участвовал в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).



«Один из крупнейших в мире саммитов по вопросам устойчивого развития, изменения климата и возобновляемых источников энергии организован в Абу-Даби компанией «Масдар», партнером Фонда АНИФ, с которым фонд реализует проект солнечной фотоэлектрической электростанции «Айг-1», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении фонда.

В рамках саммита Давид Папазян, генеральный директор АНИФ, принял участие во встрече делегации президента Армена Саркисяна с генеральным директором Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби «Мубадала» Халдуном Халифой Аль Мубараком (материнской компанией «Масдар») и генеральным директором компании «Масдар» Мохамедом Джамилем Аль Рамахи.



На встрече обсуждались программы, реализуемые компанией «Масдар» в Армении в сфере возобновляемой энергетики, а также возрастающая роль устойчивого развития в мировой экономике.



В ежегодном саммите в Абу-Даби участие принимают более 35 000 делегатов из более чем 130 стран, в том числе лидеры государств и премьер-министры ряда стран, а также руководители ведущих международных компаний.



Сегодня вопросы изменения климата и устойчивого развития становятся ключевыми и в финансовом мире. Финансовые учреждения и инвестиционные фонды разрабатывают стандарты, уделяя особое внимание инвестиционной политике, оказывающей положительное влияние на устойчивое развитие.



«АНИФ придает большое значение устойчивому развитию своих проектов. Совместные программы с «Масдар» соответствуют нашим обязательствам в области проектов по возобновляемым источникам энергии. С точки зрения стабильности, важно определение стандартов в наиболее проблемных сферах и их последовательное выполнение. В портфолио АНИФ, уже есть и будут в будущем, проекты, которые сталкиваются со сложными вызовами с точки зрения устойчивого развития. Ответственные финансисты и банки, посредством участия, берут на себя ответственность за управление сложными секторами, исходя из убеждения, что постоянное совершенствование стандартов устойчивого развития возможно во всех секторах, и это отвечает интересам как государства, так и инвестора», - отметил генеральный директор АНИФ Давид Папазян, подтверждая важность роли партнеров ОАЭ в дальнейшем укреплении культуры устойчивого развития и наращивании потенциала в Армении.