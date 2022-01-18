Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%, как передает Арменпресс, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону", протективность составляет 75%", — сказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" через шесть месяцев защита против "омикрона" составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.