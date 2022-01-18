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«Пюник» сборы проведет в ОАЭ

«Пюник» сборы проведет в ОАЭ

Ереванский «Пюник» проведет сборы в Арабских Эмиратах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Подготовку ко второй части сезона 2021/2022 «Пюник» с 19 января по 13 февраля проведет в Объединенных Арабских Эмиратах.

В рамках VBET Training Camp «Пюник» проведет и проверочные матчи. О соревнующихся командах будет опубликовано позже.

Напомним, что вторую часть сезона 2021/2022 «Пюник» начнет с матча с «Алашкертом».


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