Депутата от Мальты Роберту Метсол избрали спикером Европарламента

Представительница Мальты Роберта Метсола избрана во вторник спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП.

Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.