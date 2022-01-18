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Депутата от Мальты Роберту Метсол избрали спикером Европарламента

Депутата от Мальты Роберту Метсол избрали спикером Европарламента

Представительница Мальты Роберта Метсола избрана во вторник спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП.

Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 


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