AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения

Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Мали попросила Францию о пересмотре двусторонних оборонных соглашений на фоне растущей напряженности", - говорится в сообщении агентства.

Источник отметил, что Франция получила запрос из Мали и занимается его рассмотрением.

В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.