Армянская сторона желает как можно скорее начать содержательные переговоры: Рубен Рубинян

На первой встрече специальные представители процесса нормализации отношений Армения-Турция обменялись своими видениями процесса, как в техническом, так и в содержательном плане.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил специальный представитель Армении в процессе нормализации армяно-турецких отношений, зампредседателя НС Армении Рубен Рубинян.

Рубинян напомнил, что по итогам встречи МИД двух сторон распространили пресс-релизы.

«В сообщении МИД Турции было зафиксировано, что стороны достигли договоренности продолжить переговоры без предусловий.

В целом первая встреча прошла в конструктивной атмосфере, но как в дальнейшем пойдет процесс, зависит от желания сторон, продолжения конструктивности. Армения всегда заявляла, что готова без предварительных условий нормализовать отношения с Турцией, открыть границу и установить дипломатические отношения», - сказал он.

Таким образом, стороны договорились вести переговоры и продолжать их без предварительных условий. Что касается того, как пойдет дальнейший процесс, Рубинян вновь подчеркнул, что это зависит от уровня конструктивности, искренности и готовности Турции.

«Армянская сторона хочет, чтобы мы как можно скорее начали предметные переговоры, потому что мы заинтересованы в решении реальных проблем. И это, прежде всего, открытие границы. Мы сказали следующее: Армения готова добиться нормализации отношений без предварительных условий», - сказал Рубинян.

В то же время он напомнил, что признание Геноцида армян не являлась предварительным условием для нормализации отношений ни при каком правительстве Армении.

На вопрос, не станет ли установление территориальной целостности Азербайджана предварительным условием, Рубинян ответил:

«Когда мы говорим, что Армения готова нормализовать отношения без предварительных условий, это означает, что того же мы ждем и с другой стороны. В чем весь смысл переговоров? Есть ситуация, которая не в нашу пользу. Я думаю, что это не в интересах и Турции. Мы хотим, чтобы граница была открыта. И мы готовы вести переговоры по этому поводу. Весь смысл переговоров в том, что между двумя странами есть проблема, ее надо решить», - сказал он.

Что касается первой встречи спецпредставителей, то Рубинян сказал: «Первая встреча, по сообщениям прессы, носила в основном познавательный характер. В основном мы обменялись видениями процесса, и техническими, и немного содержательными. Была сделана попытка обсуждать не вопросы с острыми углами, а положительные моменты. Что будет дальше, зависит от степени конструктивности Турции, степени готовности вести предметные переговоры. Могу сказать, что на данный момент произошедшее я оцениваю нормально, первая встреча была конструктивной. Как пойдет процесс, зависит от готовности, искренности и конструктивности Турции», - подчеркнул Рубинян.

«О дате и месте второй встречи пока нет договоренности. Когда она будет достигнута, я сообщу», - сказал он.

14 января в Москве состоялась встреча специальных представителей в процессе урегулирования армяно-турецких отношений - вице-спикера Национального собрания Республики Армения Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.