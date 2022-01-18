Нужно изменить подходы, чтобы оставить поколениям предсказуемый, стабильный, здоровый мир: президент Армении

В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках международного авторитетного Форума «Неделя стабильности Абу-Даби» на конференции «Молодежь во имя стабильности» ( Youth4Sustainabilit") выступил в качестве главного докладчика.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, Армен Саркисян в своем выступлении говорил о стремительных изменениях в современном мире, о нынешних вызовах, важности использования технологических развитий в интересах охраны окружающей среды.

«После первой, второй, третьей, четвертой промышленной революции, думаю, не будет пятой, шестой, седьмой, поскольку мы будем жить в период постоянной революции, которую я называю стремительной революцией. Это будет революция, которая будет происходить каждый месяц. Новые технологические разработки, новые идеи будут внедряться так быстро, что нам будет трудно за ними угнаться. Изменения и развитие будут происходить ежедневно. Но при этом мы продолжаем выбрасывать в атмосферу токсичные вещества, нанося вред не только климату, но и окружающей среде. Мы наносим вред окружающей среде, выбрасывая химические вещества и проводя ядерные испытания. Все это приводит к различным заболеваниям. И вот имеем то, что имеем. Мы живем в мире, который не только имеет проблемы с климатом, но и в целом сталкивается с большими проблемами. Этот мир стал непредсказуемым, взаимосвязанным, где есть ощущение нестабильности, где очень быстро растет популизм. Это мир, в котором есть много вопросов без ответов», - сказал он.

Президент Саркисян посчитал важным, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире технологии и бизнес стали более «зелеными»:

«Одной из проблем в мире является защита климата и окружающей среды. Как решить эту проблему? Мы добились определенного прогресса в этой области в том смысле, что многие учреждения, компании и благотворительные организации привержены поддержке борьбы с изменением климата. Но в чем же заключается окончательное решение?

Мы использовали технологии, нанося климату вред, и решение проблемы должно быть найдено с помощью технологий. Решение будет найдено, когда для бизнеса откроется дверь к изменению климата. То есть, когда предприятия и отрасли будут получать больше прибыли, демонстрируя «зеленое» поведение. Бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы наносить меньше вреда природе. В государственном и частном секторах по всему миру имеются триллионы долларов, которые можно инвестировать именно в такие предприятия для борьбы с изменением климата. Это путь вперед.

Я могу представить свою идею, которую озвучил в Глазго? Мы все живем на одной планете, какая разница, где мы сажаем деревья? Если выделяется кислород, какая разница, где это происходит - в ОАЭ, Катаре, Сибири или Китае, ведь кислород выделяется на весь мир? То же самое касается и вреда. Когда мы наносим климату вред в этой точке, это влияет и на другие страны.

Есть много стран или организаций, которые выбрасывают в атмосферу CO2, но готовы это изменить. Каждое изменение требует времени. Наша жизнь 30, 40, 50 лет назад, можно сказать, была черной, так как была связана с сжиганием угля, позже - с сжиганием нефти. Сегодня она стала чуть более серы, поскольку мы начинаем использовать солнечную энергию и энергию ветра, мы сжигаем больше газа, чем нефти. Но наша цель - стать зелеными. Переход от серого к зеленому требует времени и усилий.

Армения маленькая страна, у нее нет больших проблем с климатом, но есть и большие страны, которые сжигают уголь, этим странам нужно время, чтобы преобразовать эту энергию в солнечную. Я говорю таким странам, я задолжал вам 100 миллионов долларов, и вместо того, чтобы вернуть эти деньги, и оплатить свой долг, я вам могу предложить посадить деревья и заняться зеленым бизнесом.

Проблема возникла в результате развития промышленности и технологий, и решение должно быть найдено посредством их применения и ведения открытой политики. В первую очередь надо менять не технологии, инструменты, а наши подходы, то, как мы относимся к миру, к своей работе, хотим ли мы оставить нашим детям предсказуемый, стабильный и здоровый мир.

Так будем же прагматичными, чтобы сделать этот мир стабильным».