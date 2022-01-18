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Министру обороны Республики Арцах Камо Варданяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта

Министру обороны Республики Арцах Камо Варданяну присвоено воинское звание генерал-лейтенанта
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о присвоении министру обороны- командующему Армией обороны Республики Арцах генерал-майору Камо Варданяну воинского звания генерал-лейтенанта. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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