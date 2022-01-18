Bloomberg: львы и пумы в зоопарке ЮАР переболели COVID-19, заразившись от работников

Львы и пумы, содержащиеся в зоопарке столицы ЮАР Претории, переболели во время пандемии тяжелыми формами коронавируса. Животные заразились от работников парка, у которых заболевание протекало бессимптомно. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Университета Претории.

Согласно выводам исследователей, животные могут являться резервуаром для появления новых штаммов коронавируса, так как одни и те же формы COVID-19 способны поражать и их, и человека.

В докладе указывается, что львы и пумы переболели коронавирусом во время первой и третьей волн пандемии, заразившись от сотрудников зоопарка. Ранее было установлено, что COVID-19 может передаваться от животных людям. Однако сейчас ученые ЮАР выяснили, что человек также способен заражать животных, в первую очередь представителей семейства кошачьих.

В этой связи специалисты предупреждают, что новые разновидности штамма коронавируса могут возникнуть на основе вариантов COVID-19, переданных человеком животному, после чего эти штаммы будут способны вызвать новую волну пандемии среди людей.